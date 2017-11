Estoque de crédito cresce 0,1% em outubro ante setembro a R$ 3,052 tri, diz BC

O estoque total de operações de crédito do sistema financeiro subiu 0,1% em outubro ante setembro, para R$ 3,052 trilhões, informou nesta sexta-feira, 24, o Banco Central, por meio da Nota de Política Monetária e Operações de Crédito. Em 12 meses, houve baixa de 1,4%.

Houve alta de 0,7% no estoque total para pessoas físicas em outubro ante setembro e queda de 0,5% para pessoas jurídicas.

De acordo com o BC, o estoque de crédito livre subiu 0,5%, enquanto o volume do crédito direcionado caiu de 0,2% em outubro.

No crédito livre, houve alta de 1,1% no saldo para pessoas físicas no mês passado. Para as empresas, o estoque caiu 0,3% no período.

O BC informou ainda que o total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) passou de 47,0% em setembro para 46,9% em outubro.

Habitação

As operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física registraram ligeiro crescimento de 0,2% em outubro ante setembro, totalizando R$ 561,487 bilhões. De acordo com o Banco Central, os financiamentos com taxas reguladas - que compões a maior parte do mercado - tiveram expansão de 0,4% no mês passado, enquanto os empréstimos com taxas de mercado tiveram contração de 0,8%.

No ano até outubro, o crédito total para habitação no segmento pessoa física cresceu 5,1% e, em 12 meses, avançou 7,0%.

Veículos

O estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física avançou 0,7% de setembro para outubro, para R$ 146,085 bilhões, informou o Banco Central. No acumulado de 12 meses até o mês passado, a alta nesse tipo de crédito é de 1,5%.

As concessões acumuladas para financiamento de veículos para pessoas físicas subiram 10,3% em outubro, para R$ 8,023 bilhões. Em 12 meses, o avanço é de 19,3%.

Setores

O saldo de crédito para as empresas do setor de serviços caiu 0,1% em outubro ante setembro, para R$ 689,310 bilhões, informou o Banco Central. A indústria apresentou baixa de 1%, para R$ 683,218 bilhões, e a agropecuária registrou retração de 1,3%, para R$ 22,840 bilhões.

No caso do crédito para pessoa jurídica com sede no exterior e créditos não classificados (outros), a alta no saldo foi de 2,2% em outubro ante setembro, para R$ 29,884 bilhões.