Estoque das empresas sobe 0,3% em fevereiro ante janeiro nos EUA, como previsto

Os estoques das empresas dos Estados Unidos aumentaram 0,3% em fevereiro na comparação com o mês anterior, informou nesta sexta-feira o Departamento do Comércio. A leitura coincidiu com a previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

O Departamento do Comércio informou que os estoques na indústria e no comércio totalizaram US$ 1,840 trilhão no fim de fevereiro, alta ante os US$ 1,834 trilhão do mês anterior. Os dados foram ajustados para variações sazonais, mas não para mudanças nos preços.

Os estoques privados contribuíram com 1,01% ponto porcentual para o crescimento de 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB) no quarto trimestre. O governo deve divulgar sua estimativa inicial do PIB em 28 de abril. Fonte: Dow Jones Newswires.

