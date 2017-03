Estivadores fazem protesto contra a reforma da Previdência desde a manhã desta quarta-feira, 15, perto dos portos do Rio e de Itaguaí, município da Região Metropolitana. No centro do Rio, o ato provocou engarrafamento mais cedo.

O vice-presidente do sindicato da categoria, Marcelo Lima, disse que 2.000 trabalhadores pararam nesta quarta. "As pessoas ainda estão entendendo o que significa esse pacote da escravidão", ele avaliou.

