Estimativa para relação déficit primário/PIB em 2019 passa a 1,37%, mostra Focus

O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta quarta-feira, 6, leve alteração nas projeções para o resultado primário do governo em 2019. A relação entre o déficit primário e o Produto Interno Bruto (PIB) este ano foi de 1,35% para 1,37%. No caso de 2020, permaneceu em 0,70%. Há um mês, os porcentuais estavam em 1,40% e 0,64%, respectivamente.

Já a relação entre déficit nominal e PIB em 2019 passou de 6,30% para 6,33%, conforme as projeções dos economistas do mercado financeiro. Para 2020, seguiu em 5,95%. Há quatro semanas, estas relações estavam em 6,35% e 5,95%, nesta ordem.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após as despesas com juros.

O Relatório de Mercado Focus foi divulgado nesta segunda-feira, às 12 horas, em função do carnaval. Os dados referem-se ao registrado até a última sexta-feira, dia 1º de março. Na segunda-feira, dia 4, não houve divulgação de dados por parte do BC.