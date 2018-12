Estimativa do prêmio da Mega da Virada aumenta para R$ 280 milhões

Titulares de conta corrente na CAIXA podem fazer suas apostas na Mega da Virada pelo computador, tablet ou smartphone utilizando o Internet Banking CAIXA - Divulgação

O prêmio da 10ª edição da Mega da Virada pode chegar a R$ 280 milhões. Sem apostadores vencedores no último sorteio regular, realizado na noite desta quinta-feira (20) em Conselheiro Pena (MG), o valor acumulado passou a compor a premiação principal da edição especial.

As apostas exclusivas para a Mega da Virada começam nesta sexta-feira (21). A partir de hoje, todas as apostas registradas concorrerão ao sorteio especial de fim de ano, inclusive os registrados em volantes regulares da Mega. A 10ª edição do concurso especial tem prêmio estimado em R$ 280 milhões.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá mais de R$ 1 milhão em rendimentos mensais. O dinheiro do prêmio é suficiente para adquirir duas ilhas particulares com iates de luxo.

Como apostar:

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 16h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Outra opção é o Bolão Caixa, no qual que os apostadores podem dividir cotas com amigos e familiares. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, mas cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. O bolão também pode ser solicitado diretamente ao atendente da lotérica, informando os números da aposta e a quantidade de pessoas que participarão.

A aposta simples custa apenas R$ 3,50. Titulares de conta corrente na CAIXA podem fazer suas apostas na Mega da Virada pelo computador, tablet ou smartphone utilizando o Internet Banking CAIXA. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos.

O sorteio será realizado no dia 31, véspera do Ano Novo, a partir das 20h, nos estúdios da TV Globo, em São Paulo. As apostas começaram dia 05/11 e o prêmio não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será rateado entre os acertadores da quina (5 números) e assim por diante.

Combo de apostas no Portal Loterias Online:

Já está disponível no Portal Loterias Online a funcionalidade dos combos de apostas. São cinco diferentes conjuntos de apostas, que podem ser de apenas uma modalidade (a Mega da Virada) ou de várias modalidades.

Na seleção do combo, o cliente pode escolher entre visualizar os números selecionados em cada aposta ou o formato "Surpresinha", no qual o sistema escolhe aleatoriamente os números da aposta, quando da sua efetivação.

O apostador pode escolher entre as seguintes opções:

Especial: Pacote contendo nove apostas para o concurso da Mega da Virada a ser sorteado no dia 31/12/2018;

Super Milionário: Pacote contendo cinco apostas para a Mega da Virada e quatro apostas da Mega-Sena.

Milionário: Pacote contendo três apostas para a Mega da Virada e duas apostas para cada uma das seguintes modalidades: Mega-Sena, Lotomania, Lotofácil, Timemania, Dupla Sena.

Muito Dinheiro: Pacote contendo uma aposta para todas as modalidades, exceto Loteca e Lotogol, e cinco apostas para a Mega da Virada.

Sorte Fácil: Pacote contendo seis apostas do Dia de Sorte, seis apostas da Lotofácil e cinco apostas da Quina.