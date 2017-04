Estimativa de PIB do Itaú mostra alta de 2,6% em fevereiro ante janeiro

O Pibiu - como é chamado o indicador do Itaú Unibanco que faz uma estimativa da variação do Produto Interno Bruto (PIB) num mês - registrou crescimento de 2,6% na passagem de janeiro para fevereiro, conforme cálculo feito com ajuste sazonal.

Para o banco, o resultado reforça a visão positiva sobre o PIB do primeiro trimestre, ainda que indicadores já divulgados sugiram retração da atividade econômica em março.

Foi a quarta alta consecutiva do indicador medido pelo Itaú Unibanco. O Pibiu ainda mostra, contudo, queda de 1,7%, na comparação com o mesmo mês de 2016. Em 12 meses, a retração foi de 4,1%, de acordo com o banco.

A alta na comparação mensal foi puxada pela agropecuária, que registrou crescimento de 5,2%, compensando a queda de 0,5% no indicador da administração pública. Houve alta em cinco dos dez índices que compõem o PIB mensal.

A expectativa do departamento de pesquisa macroeconômica do Itaú Unibanco é de ligeira redução na produção industrial de março, bem como nas vendas do varejo e na produção agrícola. "Esses dados devem contribuir para uma retração do Pibiu no mês, que deve devolver parte da alta do começo do ano", comenta o banco em relatório.

