Estatal russa começa perfuração no Brasil

A Rosneft, estatal de petróleo da Rússia, começou a perfurar seu primeiro poço de exploração na bacia brasileira do rio Solimões, comunicou na quinta-feira, 16, a empresa. A companhia comprou uma participação de controle no projeto de petróleo e gás na região amazônica da PetroRio em 2015. "A Rosneft planeja perfurar ao menos quatro poços nesta campanha de exploração com o plano de obter informações geológicas para determinar o potencial de recursos de hidrocarboneto na bacia do Solimões", informou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

