Estatais investiram R$ 56,4 bilhões em 2016; 74% da dotação autorizada

As empresas estatais investiram R$ 56,41 bilhões em 2016, o equivalente a 74% da dotação autorizada para o ano. A lei orçamentária previa um valor global de R$ 97,06 bilhões, que foi reduzido para R$ 76,2 bilhões ao longo do ano e inclui os orçamentos de 89 empresas estatais.

De acordo com o orçamento de investimento das empresas estatais do ano passado, publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, 31, o maior montante foi gasto pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), R$ 52,01 bilhões, o equivalente a 76,8% da dotação. Em seguida está a Petrobras, com R$ 47,82 bilhões (78%) e a Eletrobras, com R$ 4,13 bilhões (67,5%).

Em relação às pastas, a Secretaria de Aviação Civil investiu 80,4% da dotação autorizada, o maior porcentual, e o Ministério de Minas e Energia, 76,8%. Os demais executaram valores inferiores à média, de 74%.

Do total dos gastos, 86,7% foi financiado com recursos de geração própria, 4,3% com recursos de operações de crédito externo de longo prazo e 2,1% com recursos do Tesouro Nacional.

Veja Também

Comentários