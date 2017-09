Estamos no momento de retomada e voltaremos a crescer com força, diz Dyogo

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou durante discurso em evento com o presidente Michel Temer, sindicalistas e empresários nesta terça-feira, 12, que o Brasil já superou o pior da crise e encerrou a recessão. "Estamos no momento da retomada e vamos voltar a crescer com força", afirmou, destacando que os dados hoje são consolidados e que por isso "todos os economistas estão revisando as projeções de crescimento para cima", completou.

Num tom bastante otimista no palanque do Salão Leste do Planalto, Dyogo afirmou ainda que o momento é de geração de emprego e que ela está ocorrendo não só na informalidade, mas também no emprego formal. "O crédito está voltando, mas precisa voltar mais", destacou, confirmando o pedido anterior de diversos sindicalistas que discursaram e cobraram mais liberação de recursos. "Temos tido reuniões semanais para discutir propostas de retomada de crédito no BNDES", afirmou.

O ministro exaltou a liberação de recursos das contas inativas do FGTS e do PIS-Pasep e disse que são medidas que ajudam a estimular a economia. "A retomada do crescimento não é acaso, é resultado de ações corretas tomadas pelo governo desde o primeiro dia", afirmou.

Dyogo, que também fez parte do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, elogiou o presidente Temer, disse que ele poderia ter escolhido uma caminho mais fácil por ter um mandato curto, mas que ele optou "pelo caminho que levará o País ao crescimento".

