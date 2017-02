'Estamos no caminho certo, é questão de tempo', diz Meirelles sobre rating

Após participar de evento do banco BTG Pactual, que contou com a presença de cerca de 2 mil pessoas, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quarta-feira, 22, que o Brasil está na direção certa para voltar a ter o grau de investimento das agências de classificação de risco, mas reconheceu que este é um processo que vai "demandar um pouco mais de tempo".

"Estamos no caminho certo, é questão de tempo, tudo isso vai acontecer", disse o ministro. "As agências de rating, corretamente, são conservadoras. Normalmente, elas não têm pressa. Eu faço o meu trabalho, o meu dever de casa e eu deixo que as agências façam o trabalho delas. Na hora certa elas vão reconhecer", acrescentou Meirelles, ressaltando que teve a felicidade de fazer parte do governo, como presidente do Banco Central, quando o Brasil ganhou o grau de investimento das principais agências.

Meirelles falou aos participantes do evento, a maioria deles investidores e empresários, sobre as reformas estruturais e as medidas microeconômicas que o governo tem preparado.

O ministro destacou que muitas das medidas têm a intenção de facilitar a produtividade e o ambiente de negócios no Brasil, citando como exemplo a redução do tempo de registro de empresas para três dias. Segundo ele, em muitos países, o nível de renda média per capita está diretamente ligado à facilidade de produzir.

Meirelles evitou cravar se o País saiu ou não da recessão, preferindo dizer que os brasileiros estão sentido, hoje, os efeitos da crise, como o nível de desemprego ainda elevado. "Há uma certa defasagem do emprego em relação à economia. Vamos começar a ver uma melhora do emprego mais à frente", disse.

Ressaltou, no entanto, que alguns indicadores de atividade já estão reagindo, dando como exemplo o fluxo de transporte de carga nas estradas que cobram pedágio.

Reforma tributária

O governo deve ter uma proposta pronta este ano para a reforma tributária no Brasil, disse a jornalistas o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ressaltando que no momento o governo não pensa em recriar a CPMF como uma alternativa para aumentar a arrecadação federal.

"O que existe é o início de um trabalho de uma comissão que vai estudar a reforma tributária no País", afirmou Meirelles. O ministro destacou que o assunto sobre a estrutura tributária brasileira é complexo e envolve Estados e municípios e precisa ser debatido e discutido. O objetivo é melhorar essa estrutura, destacou.

Na palestra durante o almoço do evento promovido pelo BTG Pactual, o andamento das reformas econômicas foi um dos temas de suas apresentações, com destaque para o ajuste fiscal e a reforma da Previdência. Meirelles ressaltou ainda o objetivo do governo de fazer uma série de reformas microeconômicas, para melhorar o ambiente de negócios, estimular investimentos e atrair estrangeiros.

No caso do Imposto de Renda, o ministro ressaltou que o governo ainda não tomou uma decisão sobre o reajuste da tabela e está avaliando a questão.

