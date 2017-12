'Estamos em um momento crucial e decisivo para o País', diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o País entrou em ciclo virtuoso devido às políticas adotadas pelo governo, que levaram uma situação de equilíbrio fiscal e de sustentabilidade da dívida pública no futuro. Segundo ele, porém, a aprovação da reforma da Previdência é fundamental para que essa situação possa se manter.

"Vivemos um momento crucial, decisivo, para os próximos anos. Isso deve ser discutido agora e é importantíssima a participação de toda a sociedade", afirmou, em discurso para empresários no Palácio do Planalto. "A economia cresce, o emprego aumenta, os juros caem, temos uma inflação baixa."

Meirelles disse estar confiante na aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso e pediu apoio dos empresários no trabalho de convencimento sobre o tema. "Estamos todos empenhados e confiantes, sim, não só no trabalho dos congressistas, mas também nos senhores e senhoras em se engajarem fortemente nesse processo", afirmou.

"O momento é decisivo, importante, e a questão fiscal é fundamental e crucial hoje para as expectativas", afirmou. Ele lembrou que a Grécia teve que cortar as aposentadorias 14 vezes, pois a previdência do país quebrou. "Foi uma tragédia", disse. "A Previdência Social caminha para uma situação que pode levar as contas públicas a uma situação insustentável."