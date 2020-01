Estágio atual recomenda cautela na política monetária, repete presidente do BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu nesta sexta-feira, 17, durante evento em Miami, nos Estados Unidos, a avaliação de que o estágio atual do ciclo econômico "recomenda cautela na condução da política monetária". Segundo ele, os próximos passos do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC dependerão "da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação".

Esta avaliação já constou nos documentos mais recentes do BC, inclusive na comunicação de dezembro do colegiado, quando a Selic (a taxa básica de juros) recuou de 5,00% para 4,50% ao ano.

Na apresentação desta sexta, feita em evento da University of Miami, promovida pela Miami Herbert Business School, Campos Neto também repetiu que as condições atuais prescrevem "política monetária estimulativa, ou seja, com taxas de juros abaixo da taxa estrutural".

O próximo encontro do Copom está marcado para os dias 4 e 5 de fevereiro.