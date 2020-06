A lista de remuneração possui 79 mil matrículas de servidores ativos e inativos (aposentados e pensionistas). - Foto: Divulgação

No valor de R$ 395 milhões, a folha salarial de maio estará disponível para saque na sexta-feira (5.6) para os correntistas do Banco do Brasil.

Com esse pagamento, o governo estadual mantém o salário dos servidores em dia, mesmo diante do cenário de queda de arrecadação por conta da pandemia do novo coronavírus.

A lista de remuneração possui 79 mil matrículas de servidores ativos e inativos (aposentados e pensionistas).