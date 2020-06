Está com dívidas? Serasa Limpa Nome oferece renegociações com pagamentos a partir de R$ 50

Vale lembrar que, seguindo as recomendações das autoridades de saúde, as agências da Serasa, que fornecem atendimento presencial, permanecem fechadas - (Foto: Reprodução)

O Serasa Nome Limpo está com uma oportunidade para aqueles que estão endividados. E o melhor: que tal pagar os boletos com apenas R$ 50?

Recentemente foi ofertado o pagamento de dívidas com R$ 100 e outros parceiros aderiram à ação e liberaram condições especiais para negociação dentro da plataforma. Agora as empresas participantes são: Ativos, Tricard, Santander e Recovery, sendo a esta última a responsável pelo pagamento de R$ 50. Os segmentos de maior abrangência são bancos, financeiras e o setor varejista.

Importante lembrar que os consumidores que forem contemplados pela ação, pagarão acordos de até R$ 100. Esse valor é valido para qualquer um dos quatro parceiros envolvidos.

Segundo a Serasa, é uma felicidade poder ampliar a ação e contar com os parceiros na missão de ajudar a população: "Estamos em um momento muito delicado e oferecer formas de os brasileiros recuperarem sua saúde financeira com condições como essa é algo muito gratificante. Tirar as pessoas da inadimplência é o objetivo do Serasa Limpa Nome e seguiremos firmes no nosso propósito de levar crédito para todos", afirma Lucas Lopes, diretor do Serasa Limpa Nome.

Para ter acesso a mais esta opção para negociar dívidas, o consumidor precisa acessar o site do Serasa Limpa Nome – que desde abril tem uma nova marca e um novo endereço: www.serasa.com.br. O consumidor também encontra as mesmas condições no aplicativo do Serasa disponível para Android e iOS.