Esse governo muda a meta antes de gastar o dinheiro, diz Jucá

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), defendeu há pouco a decisão do governo do presidente Michel Temer de enviar projeto pedindo autorização do Congresso para entregar um déficit maior em 2017 e 2018. "Ao contrário de governos anteriores, a diferença é que esse governo muda a meta antes de gastar o dinheiro. Não pedala", alfinetou.

Foi uma resposta ao senador Lindbergh Farias (PT-RJ), que havia falado antes na tribuna lembrando que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff faz um ano amanhã. O petista também acusou o governo atual de irresponsabilidade fiscal ao propor déficits bem maiores do que os verificados na gestão anterior.

Em meio aos protestos da oposição, Jucá ressaltou que a votação da proposta ainda hoje é importante para que o projeto de Orçamento de 2018 seja entregue amanhã, prazo final para a apresentação da proposta, com meta firmada na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

