Espera pela instação da CCJ na Câmara gera cautela no Ibovespa

Na direção contrária do exterior, o Ibovespa cai nesta quarta-feira - recuo de 0,10%, às 10h56, aos 97.732,96 pontos -, podendo dar sequência ao segundo dia seguido de recuo, após fechar com declínio de 0,20% ontem, aos 97.828,03 pontos. Os investidores locais estão no aguardo de novidades sobre a reforma da Previdência e a instalação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), que está prevista para ocorrer somente à noite.

"A articulação do governo parece que está fluindo. A CCJ parece que vai avançar. Ou seja, as noticias positivas estão repercutindo na Bolsa, e isso pode ajudar hoje, mas temos de esperar", pondera o economista Antônio Madeira, da MCM Consultores.

Embora a largada no andamento da reforma seja esperado para esta quarta, o líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir (GO), afirmou ontem que os líderes partidários acertaram só votar a reforma na comissão quando o texto da proposta de aposentadoria para os para os militares chegar ao Congresso, o que deve ocorrer no próximo dia 20.

Em conversa com jornalistas, na manhã desta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a reforma da Previdência "exige uma negociação política muito grande". Ele também disse que tem buscado atuar diretamente no diálogo com parlamentares para tentar viabilizar a aprovação da proposta no Congresso.

"O mercado quer saber como ficará a aposentadoria dos militares e ainda quem será o relator da PEC da Previdência o que pode ocorrer semana que vem", observa um operador de renda variável.

Além da atenção no desenrolar do processo envolvendo a reforma, a fonte cita ainda que as dúvidas sobre a saída ou não do Reino Unido da zona do euro persistem. "Não sabemos qual será o efeito do Brexit nas relações comerciais mundiais, lembrando que já temos o impasse entre as conversas entre EUA e China, que tem afetado o crescimento."

Nesta quarta, nos EUA, as encomendas de bens duráveis subiram 0,4% em janeiro ante dezembro, contrariando as expectativas de queda de 0,6%. Já a taxa de inflação ao produtor por lá avançou 0,1% no mês passado, ficando abaixo da previsão de 0,2%.

Já no Brasil, nesta quarta, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a produção industrial caiu 0,8% em janeiro ante dezembro e cedeu 2,6% em relação ao primeiro mês de 2018. As quedas vieram mais fortes do que as medianas (-0,27% e -1,6%, respectivamente) das estimativas na pesquisa do Projeções Broadcast.

Conforme o economista da MCM, os indicadores coincidentes já mostravam um enfraquecimento da indústria no período. "O ponto é que para fevereiro pode vir melhor, por causa do setor automotivo", estima Madeira. Entretanto, pondera que a perspectiva de retomada sustentável da economia só tende a acontecer com uma boa reforma da Previdência. Consequentemente, diz, abrirá espaço para a volta mais robusta do investidor estrangeiro para a Bolsa brasileira.