Especialista do Senai Cetiqt pede a empresários do vestuário para fugirem do tradicional

Considerando a importância e a necessidade de investir em inovação para se destacar no mercado, a técnica do Senai Cetiqt (Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil), do Rio de Janeiro (RJ), Michelle Carvalho de Souza, defendeu, durante palestra promovida pelo Senai na sede do Sebrae/MS, em Campo Grande, nesSa segunda-feira (24), que os empresários do segmento da indústria têxtil “pensem fora da caixa, do tradicional” na hora de escolher os tecidos.

Segundo a especialista, existem tecidos tecnológicos que possuem uma série de especificidades que beneficiam o produto nos mais variados quesitos, desde a beleza até o conforto térmico e o bem-estar. “Os chamados ‘tecidos técnicos’ têm funcionalidade e desempenho embutidos. Independentemente das fibras, naturais ou sintéticas, é possível observar acabamentos altamente tecnológicos em grande escala no mercado nacional”, frisou.

Com o tema “Tecidos Tecnológicos: Performance, Segurança, Conforto e Bem-estar”, a palestra integrou o Espaço Vest, encontro de negócios para empreendedores da indústria têxtil e da moda realizado com apoio do Sindivest/MS, Sinvesul e Sebrae/MS, e focou na confecção de uniformes e lingeries, tendência de mercado no segmento da indústria do vestuário, além do crescente interesse na forma de se vestir durante a prática de exercícios físicos.

Para o diretor-técnico do Senai, Gilberto Evídio Schaedler, ações como o Espaço Vest servem de estímulo para que os empresários encontrem alternativas aos desafios enfrentados pelo segmento. “O Senai apoia as empresas neste aspecto, tanto no que tange à aproximação dos diversos elos da cadeia produtiva quanto no aporte tecnológico necessário ao seu desenvolvimento”, pontuou.

Já a diretora do Sindvest/MS, Juliana Aranda, destaca que o Espaço Vest integrou uma série de ações previstas no projeto Moda MS, que visa, especialmente, conferir competitividade às empresas do segmento têxtil de Mato Grosso do Sul. “Nosso objetivo com esse encontro foi fomentar parcerias, colocar clientes e fornecedores frente a frente, para que os empresários conheçam novas alternativas de investimentos. Também fizemos questão de abordar quesitos financeiros, relativos a financiamentos, cientes de que está na hora de voltar a investir”, declarou.

