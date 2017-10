Espanha facilita mudança de sede de empresas para fora da Catalunha

O governo da Espanha aprovou nesta sexta-feira um decreto que facilitará que as companhias na Catalunha mudem seu local de registro oficial para fora da região. A medida permitirá a realocação do CaixaBank, terceiro maior banco em ativos da Espanha, antes da próxima semana, quando autoridades separatistas na Catalunha desejam declarar a independência. O conselho do CaixaBank deve se reunir hoje para discutir o assunto.

Pelo menos seis companhias, incluindo Banco de Sabadell, já realocaram suas sedes ou concordaram em fazer isso, por temerem que os distúrbios políticos prejudiquem os negócios. As medidas não têm efeito imediato sobre os empregos nem os ativos das empresas, mas são vistas como um revés para o governo catalão.

O ministro da Economia espanhol, Luis de Guindos, afirmou que as mudanças são resultado "de uma política irresponsável que causa apreensão na comunidade empresarial". O governo central da Espanha pediu ainda a volta ao diálogo com o Parlamento da Catalunha, para contornar a crise. Fonte: Associated Press.

