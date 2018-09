Espanha cresce 0,6% no 2º TRI ante o primeiro, na leitura final, como previsto

O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha registrou crescimento de 0,6% no segundo trimestre ante o anterior, de acordo com a leitura final do indicador, publicada nesta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE). O resultado veio em linha com a previsão dos analistas ouvidos pela Trading Economics e também repetiu o registrado no primeiro trimestre do ano no país.

Na comparação anual, o PIB espanhol teve alta de 2,5% no segundo trimestre, desacelerando em relação ao avanço de 2,8% do primeiro trimestre.