Escola Senai da Construção tem inscrições abertas para 30 cursos

Inaugurada no dia 27 de julho com uma estrutura de 12 salas de aulas e laboratórios para qualificar mão de obra para atuar na construção civil e na indústria moveleira, a Escola Senai da Construção, em Campo Grande (MS), está com matrículas abertas para 30 cursos, entre gratuitos e pagos, oferecidos nas modalidades presenciais e a distância. As turmas começam a ser abertas a partir desta segunda-feira (14/08) e vão até o próximo dia 1º de dezembro deste ano, totalizando duas mil vagas.

“As aulas são oferecidas nos períodos vespertino e noturno e o portfólio inclui cursos que vão do aperfeiçoamento profissional, com carga horária de 160 horas, indicados para quem busca complementar ou atualizar suas competências profissionais em razão das tecnologias que surgem constantemente, até a qualificação profissional, que prepara o interessado para aprender uma profissão, cuja carga horária é de 300 horas”, afirmou o gerente da Escola Senai da Construção, Roger Benites, completando que quanto aos cursos gratuitos as vagas são limitadas a 30 por turma e são oferecidos na modalidade qualificação profissional, cuja duração chega a três meses.

Já no dia 28 de agosto terão início as aulas de pintor de obras imobiliárias e armador de ferros, ambas no período vespertino, enquanto em setembro o curso gratuito será o de montador de andaimes, com início no dia 18 de setembro, no período noturno. Em outubro, por sua vez, a oportunidade de se qualificar sem pagar nada é para o curso de pintor de obras imobiliárias, sendo que as aulas começam no dia 23 de outubro, também no período noturno.

Para novembro, será disponibilizado o curso gratuito de pedreiro de alvenaria, com início no dia 20 de novembro e aulas ministradas à noite. Já para dezembro o curso gratuito oferecido pela Escola Senai da Construção será o de pedreiro de revestimento, com aulas a partir do dia 1º de dezembro, ministrado no período vespertino.

Cursos pagos

Em relação aos cursos pagos, o cronograma da Escola Senai da Construção prevê início dos cursos a partir desta segunda-feira (14/08) e, ao longo do mês, serão abertas turmas de desenhista técnico de edificações, desenho assistido por computador, mestre de obras, pedreiro de revestimento e técnicas de instalações hidráulicas residenciais, com aulas nos períodos vespertino e noturno.

Em setembro, as aulas começam a partir do dia 4 e serão abertas turmas nos períodos vespertino e noturno dos cursos de armador de ferros, desenhista em CAD 2D e 3D aplicado à construção civil, desenho em sketchup, instalador hidráulico, marceneiro de móveis, técnicas em revit e topografia aplicada a construção civil.

Para outubro todos os cursos serão aplicados nos períodos vespertino e noturno e terão início a partir do dia 2, incluindo dois cursos na modalidade a distância: desenhista técnico de edificações e montador de sistema de construção a seco, com carga horária de 160 horas e duração de média de dois meses. Também serão abertas as turmas de carpinteiro de estrutura de telhado, desenhista de móveis e ambientes, laboratorista de materiais de construção, orçamento de obras, pedreiro de alvenaria, técnicas de aplicação de porcelanato e técnicas de drywall (gesso).

No mês de novembro, a oferta de cursos inclui Autocad 3D aplicado à construção civil, eletricista instalador residencial, gesseiro, montador de sistema de construção a seco, projetista de móveis e ambientes, técnicas de alvenaria estrutural e técnicas de steel framing (construção a seco com uso de aço galvanizado), com aulas nos período vespertino e noturno e aulas a partir do dia 6.

Para o último mês do ano, as aulas estão previstas para começar no dia 1º com turmas de desenho assistido por computador, introdução a eletricidade básica residencial, mestre de obras, técnicas de drywall (gesso), técnicas de instalação hidráulica residencial e topografia aplicada à construção civil. Todos esses cursos serão disponibilizados nos períodos vespertino e noturno.

Serviço - Interessados em se matricular devem se dirigir à secretaria da Escola Senai da Construção, localizada na Avenida Rachid Neder esquina com a Rua Caxias do Sul, no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande (MS), ou ligar para o telefone 0800 707 0745

Veja Também

Comentários