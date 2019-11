A melhora no fluxo de vendas tem permitido com que o setor varejista repasse para o consumidor as altas no mercado atacadista - Divulgação

O preço da carne bovina subiu fortemente no mercado varejista em todos os estados pesquisados pela Scot Consultoria. Na média de todos os cortes monitorados, a cotação subiu 1,9% em São Paulo, 2,0% no Paraná, 1,9% em Minas Gerais e 1,6% no Rio de Janeiro.

A melhora no fluxo de vendas tem permitido com que o setor varejista repasse para o consumidor as altas no mercado atacadista.