Erro de compilação gera dado incorreto sobre investimento estrangeiro na B3

Nas notícias veiculadas pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) nos dias 8 e 9 de outubro, houve um erro na compilação de dados referentes ao saldo diário de investimentos estrangeiros na B3. Ao contrário do que foi divulgado na terça-feira, 8, os investidores estrangeiros retiraram R$ 1,822 bilhão da Bolsa no pregão do dia 4 de outubro, e não R$ 7,964 milhões, como constava.

Por conta deste erro na compilação dos dados do pregão do dia 4, as notícias publicadas nesta quarta-feira, 9, que tratavam da saída de R$ 3,167 bilhões em recursos estrangeiros da B3 no pregão do dia 7, também estavam incorretas e precisam ser desconsideradas, bem como a informação de que o valor seria a maior retirada diária de recursos estrangeiros desde setembro de 2012.

No pregão do dia 7, o saldo de estrangeiros na Bolsa foi negativo em R$ 1,352 bilhão.

No mês de outubro, o saldo está negativo em R$ 7,556 bilhões, e no ano, negativo em R$ 28,359 bilhões.