Equipe está trabalhando para finalizar proposta para militares, diz secretário

O secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, afirmou ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que a equipe técnica da pasta ainda está trabalhando para finalizar a proposta de mudança no sistema de aposentadoria dos militares e que tudo ainda será discutido com o presidente Jair Bolsonaro.

O governo promete fechar o texto nesta quarta-feira, 20, com o retorno do presidente e do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Brasil após viagem aos Estados Unidos. "A equipe está trabalhando hoje (terça-feira) para fechar o máximo possível e espera para ele Bolsonaro tomar a decisão se está na hora de encaminhar. A decisão política é do homem, ele tem mandato para tanto", declarou.

O secretário não quis comentar sobre definições do tamanho da economia fiscal no projeto dos militares e o custo com a reestruturação na carreira dos integrantes das Forças Armadas. "Tudo está em discussão ainda. Tudo vai ser definido pelo presidente e ainda vai ser discutido com ele", disse Guaranys.