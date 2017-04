Equatorial leva lote 31 no leilão da Aneel; Cobra Brasil conquista lote 32

A Equatorial Energia levou o lote 31 do leilão de transmissão que acontece nesta segunda-feira, 24, na B3, ao oferecer um deságio de 9,5%, ou uma proposta de receita anual permitida (RAP) de R$ 126,080 milhões, ante o valor máximo de R$ 139.315.890,00 estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A empresa disputou diversos projetos ofertados, mas não tinha apresentado lances competitivos. Até que levou o lote 31 ao ser a única proponente.

O Lote 31 é composto por diversos empreendimentos no Estado do Pará, incluindo as linhas de transmissão Xingu - Altamira, com 61 quilômetros; Altamira - Transamazônica, com 188 quilômetros, e Transamazônica - Tapajós, com 187 quilômetros; além das subestações Tapajós (230/138 Kv); Tapajós (Compensador Síncrono) e Rurópolis (Compensador Síncrono). Os investimentos devem somar R$ 671,3 milhões e as obras devem ser executadas em até 60 meses.

Lote 32

A Cobra Brasil Serviços conquistou o lote 32 do leilão de transmissão que acontece neste momento na B3, ao oferecer um deságio de 22,2%, ou uma RAP de R$ 72,446 milhões, ante o valor máximo de R$ 93.119.390,00 estabelecido pela Aneel. A empresa superou outras duas propostas, do Consórcio Olympus II, que sugeriu um deságio de 2%, e do consórcio CFV, que apresentou lance com desconto de apenas 1,57%.

O Lote 32 é composto pelas linhas de transmissão de 230 kV Samuel - Ariquemes, com 145 quilômetros de extensão, e Ariquemes - Ji-Paraná, com 165 quilômetros, e pelas subestações Ji-Paraná, Ariquemes, Jaru e Coletora Porto Velho, a serem construídos no Estado de Rondônia. Os empreendimentos devem consumir R$ 434,678 milhões em investimentos. As obras devem ficar prontas em até 60 meses.

Lote 33

O Consórcio Pará (Malv Empreendimentos e Participações, Primus Incorporação e Construção e Dibenop - Distribuição de Bebidas) levou o lote 33 do leilão de transmissão, ao oferecer um deságio de 16,14%, ou uma proposta de RAP de R$ 20,5 milhões, ante o valor máximo de R$ 24.446.160,00 estabelecido pela Aneel. A empresa superou a proposta do NovoInvest, que propôs desconto de 5,5%.

O Lote 33 compreende a linha de transmissão de 230 kV Vila do Conde - Tomé-Açu, com 125 quilômetros, a subestação Tomé-Açu, e o trecho de linha entre essa subestação e o seccionamento da linha de transmissão Vila do Conde - Miltônia 3, com 6 quilômetros, a serem instalados no estado do Pará. Juntos esses empreendimentos devem consumir R$ 120,5 milhões em investimentos e devem entrar em operação comercial em 48 meses.

Lote 34

O Consórcio Omnium Energy (Testotrans Holding e Patrimonium Fundo de Investimentos) levou o lote 34 do leilão de transmissão, ao oferecer um deságio de 40,5%, ou uma RAP de R$ 5,786 milhões, ante o valor máximo de R$ 9.724.570,00 estabelecido pela Aneel, superando outras oito propostas.

Entre os demais proponentes estavam a Empresa Amazonense de Transmissão de Energia, que ofertou desconto de 34,97%, o Consórcio Pará, com deságio de 23,9%, a Fasttel Engenharia (22,25%), a MTZ Energia e Participações (21%), Equatorial (20%), Arteon (18,29%), Zopone Engenharia (15,99%) e Rio Grande (15%).

O lote 34 é composto pela subestação Castanhal, a ser instalada no Estado do Pará e que deve exigir investimentos de R$ 45,614 milhões. As obras devem levar até 54 meses.

Lote 35

O Consórcio BRDigital, Brenergia e Lig Global (Brasil Digital Telecomunicações, Brenergia Energias Renováveis e Lig Global Service Tecnologia em Implantação, Sistemas Telecomunicações e Energia) levou o lote 35 do leilão de transmissão, ao oferecer um deságio de 30,42%, ou uma RAP de R$ 18,07 milhões, ante o valor máximo de R$ 25.972.840,00 estabelecido pela Aneel, superando outras oito propostas.

Além do consórcio, outros três proponentes também se interessaram pelo projeto: Arteon Z Energia e Participações, que ofertou deságio de 23,38%, Consórcio Pará, com lance de desconto de 21,07% e Equatorial Energia, com proposta sem deságio.

O lote 35 é composto pela linha de transmissão de 230 kV Marituba - Utinga, com circuito duplo e 12,15 quilômetros de extensão, a ser instalada no Estado do Pará. Os investimentos previstos no empreendimento somam R$ 125,89 milhões e as obras devem ser entregues em 54 meses.

No leilão desta segunda-feira estão 7,4 mil quilômetros de linhas de transmissão e 36 subestações distribuídos por 20 Estados brasileiros (Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins).

