EPL conclui estudos de viabilidade para leilão de 9 terminais portuários

A Empresa de Planejamento e Logística (EPL) informa que finalizou os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) para nove terminais portuários qualificados no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal. Localizados no Pará, esses terminais a serem leiloados devem atrair mais de R$ 640 milhões em investimentos, afirma a empresa em nota.

Seis terminais tiveram seus estudos concluídos neste mês: cinco no Terminal Petroquímico de Miramar, em Belém, e um no Porto de Vila do Conde. Destinados à movimentação de combustíveis, esses projetos sofreram mudanças, relacionadas principalmente aos prazos contratuais e às premissas de abastecimento para a região.

Os três projetos restantes tiveram seus estudos finalizados e entregues ao governo em agosto. Nesse grupo, estão os três terminais destinados ao envase e distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), também localizados no Terminal Petroquímico de Miramar.

"De forma conjunta, os terminais de Miramar permitirão a realização de investimentos em obras públicas de dragagem dos berços, canal de acesso e bacia de evolução", diz a EPL, em nota.

Ainda de acordo com a empresa, estão sendo realizados estudos de viabilidade para outros dez terminais portuários que serão colocados em leilão nos próximos meses.