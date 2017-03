Entrevista para anúncio de medidas compensatórias do Orçamento será na quarta

O governo anunciará na quarta-feira, 29, medidas para cobrir parte do rombo orçamentário de 2017, apontado pela equipe econômica em R$ 58,2 bilhões. De acordo com o Ministério da Fazenda, será dada uma entrevista coletiva sobre medidas compensatórias no âmbito da execução orçamentária no fim da tarde de quarta.

Voltou para a agenda uma reunião ainda nesta terça-feira, 28, às 16h30, entre os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo de Oliveira. A reunião estava prevista desde a segunda-feira, 27, foi cancelada mais cedo e agora voltará a ocorrer.

Na semana passada, ao anunciar o tamanho do rombo orçamentário, Meirelles chegou a dizer que o anúncio do contingenciamento e de possíveis aumentos de impostos ocorreria nesta terça-feira.

O governo, porém, precisou deixar para quarta, principalmente porque espera um parecer da Advocacia Geral da União (AGU) confirmando receitas esperadas com hidrelétricas da Cemig que estão sob disputa judicial, o que reduzirá o tamanho do buraco a ser coberto.

