Entrada de recursos estrangeiros na B3 cai 6,3% e fecha 2017 em R$ 13,412 bi

Em novembro, o acumulado no ano estava em R$ 9,762 bilhões. Mas o apetite dos investidores por ativos brasileiros aumentou em dezembro - Ilustração

O saldo de recursos estrangeiros no mercado local de ações em 2017 fechou positivo em R$ 13,412 bilhões. O número é 6,3% menor que o saldo registrado no ano anterior, quando o ingresso foi de R$ 14,325 bilhões.

O saldo de investimentos estrangeiros caminhava para fechar 2017 abaixo de R$ 10 bilhões. Em novembro, o acumulado no ano estava em R$ 9,762 bilhões. Mas o apetite dos investidores por ativos brasileiros aumentou em dezembro.

Na quinta-feira, 28, último pregão do ano, por exemplo, o saldo foi positivo em R$ 613,537 milhões. Foi o sexto pregão seguido com ingresso líquido de recursos estrangeiros. Naquele dia, o Ibovespa fechou com alta de 0,43%, aos 76.402,08 pontos. O giro financeiro no dia 28 ficou em R$ 3,44 bilhões.

A tendência foi a mesma na maior parte das sessões no último mês de 2017, e assim, o saldo em dezembro fechou positivo em R$ 3,65 bilhões, resultado de compras de R$ 85,27 bilhões e vendas de R$ 81,62 bilhões.