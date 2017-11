Entrada de dólares supera saída em US$ 8,579 bi no ano até 17 de novembro, diz BC

O fluxo cambial do ano até o dia 17 de novembro ficou positivo em US$ 8,579 bilhões, informou nesta quarta-feira, 22, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 5,598 bilhões.

A retirada de dólares pelo canal financeiro neste ano até 17 de novembro foi de US$ 36,308 bilhões. Este resultado é fruto de entradas no valor de US$ 410,735 bilhões e de envios no total de US$ 447,043 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 17 de novembro ficou positivo em US$ 44,887 bilhões, com importações de US$ 122,632 bilhões e exportações de US$ 167,519 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 25,076 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 44,084 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 98,359 bilhões em outras entradas.

Novembro

Depois de registrar entradas líquidas de US$ 3,912 bilhões em outubro, o País registra fluxo cambial negativo de US$ 2,013 bilhões em novembro até o dia 17, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 2,057 bilhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 18,678 bilhões e de retiradas no total de US$ 20,735 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de novembro até o dia 17 é positivo em US$ 44 milhões, com importações de US$ 6,620 bilhões e exportações de US$ 6,664 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,247 bilhão em ACC, US$ 1,411 bilhão em PA e US$ 4,006 bilhões em outras entradas.

Semana

O fluxo cambial da semana de 13 a 17 de novembro ficou positivo em US$ 1,399 bilhão, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou entrada líquida de dólares na semana de US$ 1,626 bilhão, resultado de entradas no valor de US$ 7,725 bilhões e de envios no total de US$ 6,099 bilhões. Destaque para o dia 16, logo após o feriado de Proclamação da República, quando R$ 1,437 bilhão líquidos entraram no País pela via financeira.

No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou negativo em US$ 227 milhões, com importações de US$ 2,748 bilhões e exportações de US$ 2,520 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 470 milhões em ACC, US$ 513 milhões em PA e US$ 1,537 bilhão em outras entradas.