Entrada de dólares supera saída em US$ 4,925 bi no ano até dia 7 de abril

O Brasil continuou a receber dólares no início de abril. Dados sobre o fluxo cambial divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 12, mostram que US$ 2,956 bilhões ingressaram no País na primeira semana do mês - entre os dias 1º e 7 de abril, o que mantém a tendência observada no mês passado quando US$ 2,877 bilhões ingressaram no País. Com o resultado da primeira semana de abril, o ano de 2017 acumula até o último dia 7 entrada líquida de US$ 4,925 bilhões.

Segundo o indicador apresentado pelo Banco Central, a entrada de dólares no início de abril foi mais uma vez liderada pelo comércio exterior, mas o segmento financeiro também atraiu recursos.

No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 1,877 bilhão na semana, resultado das exportações de US$ 4,069 bilhões e importações de US$ 2,192 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 622 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 969 milhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 2,478 bilhões em outras entradas.

No segmento financeiro, a semana terminou com ingresso líquido de US$ 1,079 bilhão. O valor é resultado de entrada total de US$ 8,534 bilhões, montante que superou a saída total de US$ 7,455 bilhões na semana.

No acumulado do ano, o fluxo positivo de dólares foi gerado exclusivamente pelo comércio exterior, que gerou US$ 16,058 bilhões para o Brasil. No segmento financeiro, ao contrário, houve remessa líquida de US$ 11,133 bilhões no acumulado do ano até a última sexta-feira.

