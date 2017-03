Entrada de dólares supera saída em US$ 2,650 bi no ano até dia 10 de março

O fluxo cambial acumulado no ano até a última sexta-feira, 10 de março, está positivo em US$ 2,650 bilhões, informou nesta quarta-feira, 15, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o fluxo de dólares tinha sentido contrário e o País amargava saída líquida de US$ 7,748 bilhões.

A entrada de dólares no Brasil em 2017 é liderada pelo comércio exterior. No ano, o saldo anual acumulado está positivo em US$ 8,850 bilhões, com importações de US$ 24,279 bilhões e exportações de US$ 33,129 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 5,343 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 11,379 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 16,407 bilhões em outras entradas.

O ingresso de dólares pelo comércio exterior é mais que suficiente para compensar a saída pelo canal financeiro. Nesse segmento, o ano tem até 10 de março fluxo líquido negativo de US$ 6,199 bilhões.

Esse valor é fruto de saídas no valor de US$ 95,326 bilhões, valor que superou a entrada total de moeda estrangeira de US$ 89,126 bilhões no período. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

Semana e mês

O fluxo cambial dos dez primeiros dias de março ficou positivo em US$ 3,558 bilhões, informou o Banco Central. Apenas na semana passada, entre os dias 6 e 10 de março, o fluxo cambial foi positivo em US$ 2,171 bilhões.

Considerando apenas a semana passada, a entrada líquida de dólares pelo canal financeiro foi de US$ 72 milhões, resultado de entradas no valor de US$ 8,829 bilhões e de saídas no total de US$ 8,757 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 2,098 bilhões entre os dias 6 e 10 de março, resultado das importações de iguais US$ 2,098 bilhão e exportações de US$ 4,196 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 788 milhões em ACC, US$ 1,002 bilhão em PA e US$ 2,406 bilhões em outras entradas na semana.

Com o esse resultado, o acumulado do mês até o dia 10 registra fluxo positivo total de US$ 3,558 bilhões. Esse montante é resultado do ingresso líquido de US$ 341 milhões na conta financeira e outros US$ 3,217 bilhões na conta comercial.

