Entrada de dólares supera saída em US$ 11,036 bi no ano até abril, diz BC

O fluxo cambial do ano até o fim de abril está positivo em US$ 11,036 bilhões, informou nesta quarta-feira, 3, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 3,847 bilhões.

A saída líquida de dólares pelo canal financeiro neste ano até o fim de abril foi de US$ 9,901 bilhões. Esse resultado é fruto de entradas no valor de US$ 169,013 bilhões e de envios no total de US$ 178,914 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

Já no comércio exterior, o saldo anual acumulado ficou positivo em US$ 20,937 bilhões, com importações de US$ 42,628 bilhões e exportações de US$ 63,564 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 9,596 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 18,748 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 35,220 bilhões em outras entradas.

Abril

Depois de registrar entradas líquidas de US$ 2,877 bilhões em março, o fluxo cambial do País registrou novo resultado positivo em abril, de US$ 9,066 bilhões, informou o Banco Central.

A entrada líquida de dólares pelo canal financeiro em abril foi de US$ 2,311 bilhões, resultado de aportes no valor de US$ 36,076 bilhões e de retiradas no total de US$ 33,765 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de abril ficou positivo em US$ 6,755 bilhões, com importações de US$ 9,898 bilhões e exportações de US$ 16,654 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,471 bilhões em ACC, US$ 4,102 bilhões em PA e US$ 10,081 bilhões em outras entradas.

Semana

Segundo o BC, o fluxo cambial da semana passada (de 24 a 28 de abril) ficou positivo em US$ 1,623 bilhão.

Considerando toda a semana, a retirada líquida de dólares pelo canal financeiro foi de US$ 1,262 bilhão, resultado de entradas no valor de US$ 8,999 bilhões e de envios no total de US$ 10,261 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 2,885 bilhões no período, com importações de US$ 3,182 bilhões e exportações de US$ 6,067 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 866 milhões em ACC, US$ 1,842 bilhão em PA e US$ 3,358 bilhões em outras entradas.

