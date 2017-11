Entrada de dólares supera saída em US$ 10,170 bi no ano até 27 de outubro, diz BC

O fluxo cambial do ano até o dia 27 de outubro ficou positivo em US$ 10,170 bilhões, informou nesta quarta-feira, 1º de novembro, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 6,969 bilhões.

A retirada de dólares pelo canal financeiro neste ano até 27 de outubro foi de US$ 34,389 bilhões. Este resultado é fruto de entradas no valor de US$ 387,980 bilhões e de envios no total de US$ 422,369 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 27 de outubro ficou positivo em US$ 44,559 bilhões, com importações de US$ 114,607 bilhões e exportações de US$ 159,166 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 23,716 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 42,402 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 93,047 bilhões em outras entradas.

Outubro

Depois de registrar entradas líquidas de US$ 2,545 bilhões em setembro, o País registra fluxo cambial positivo de US$ 3,491 bilhões em outubro até o dia 27, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 625 milhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 37,519 bilhões e de retiradas no total de US$ 36,894 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de outubro até o dia 27 é positivo em US$ 2,866 bilhões, com importações de US$ 11,415 bilhões e exportações de US$ 14,281 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,114 bilhões em ACC, US$ 3,623 bilhões em PA e US$ 8,545 bilhões em outras entradas.

Semana

O fluxo cambial da semana de 23 a 27 de outubro ficou positivo em US$ 1,412 bilhão, informou o Banco Central. O canal financeiro apresentou entrada líquida de dólares na semana de US$ 51 milhões, resultado de entradas no valor de US$ 11,584 bilhões e de envios no total de US$ 11,533 bilhões.

No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou positivo em US$ 1,361 bilhão, com importações de US$ 3,244 bilhões e exportações de US$ 4,605 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 781 milhões em ACC, US$ 832 milhões em PA e US$ 2,992 bilhões em outras entradas.