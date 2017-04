Entrada de dólares em março supera saída em US$ 2,877 bilhões

O Brasil voltou a receber dólares em março. Dados sobre o fluxo cambial mostram que US$ 2,877 bilhões ingressaram no País no mês passado, o que reverte a saída de US$ 4,571 bilhões registrada em fevereiro. Segundo o indicador apresentado pelo Banco Central, a entrada de dólares foi liderada pelo comércio exterior.

No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 8,548 bilhões no mês, resultado das exportações de US$ 20,402 bilhões e importações de US$ 11,854 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,984 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 5,129 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 12,288 bilhões em outras entradas.

No segmento financeiro, o mês terminou com saída líquida de US$ 5,671 bilhões. O valor é resultado de saída total de US$ 64,495 bilhões, montante que superou o ingresso total de US$ 58,824 bilhões.

Semana

Apesar da entrada de dólares em março, a última semana do mês registrou saída de recursos do País. Dados sobre o fluxo cambial divulgados pelo Banco Central mostram que US$ 168 milhões saíram do País entre os dias 27 e 31, o que mostra continuidade do movimento registrado entre os dias 20 e 24, quando US$ 429 milhões saíram do País.

No comércio exterior, o saldo da semana passada ficou positivo em US$ 2,083 bilhões no mês, resultado das exportações de US$ 5,067 bilhões e importações de US$ 2,985 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 717 milhões em ACC, US$ 1,152 bilhão em PA e US$ 3,199 bilhões em outras entradas.

No segmento financeiro, a semana terminou com saída líquida de US$ 2,251 bilhões. O valor é resultado de saída total de US$ 15,240 bilhões, montante que superou o ingresso total de US$ 12,989 bilhões.

