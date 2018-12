Entrada de dólar supera saída em US$ 8,280 bi no ano até 14 de dezembro, diz BC

A saída de dólares ganhou força na segunda semana do mês. Dados apresentados pelo Banco Central nesta quarta-feira indicam que o País registrou fluxo cambial negativo de US$ 3,481 bilhões em dezembro até o dia 14, sendo que, apenas na segunda semana do mês - entre os dias 10 e 14 -, a saída somou US$ 2,251 bilhões. A saída na segunda semana do mês, portanto, foi 83% maior que a verificar na primeira semana de dezembro.

No acumulado do ano até o dia 14 de dezembro, o Brasil registra fluxo cambial total positivo de US$ 8,280 bilhões, sendo que o saldo comercial positivo alcançou US$ 47,693 bilhões e o segmento financeiro registrou saída líquida de US$ 39,413 bilhões no acumulado do ano até a última sexta-feira.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 5,313 bilhões no acumulado do mês até a última sexta-feira, sendo US$ 3,324 bilhões apenas na semana passada. A cifra mensal é resultado das retiradas totais de US$ 36,928 bilhões e de ingressos de US$ 31,615 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de dezembro até o dia 14 é positivo em US$ 1,832 bilhão, sendo que US$ 1,073 bilhão ingressou apenas na semana passada.

No acumulado do mês até o dia 14, as importações somaram US$ 8,669 bilhões e as exportações alcançaram US$ 10,501 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,552 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 4,490 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 4,459 bilhões em outras entradas.