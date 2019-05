Entrada de dólar supera saída em US$ 3,690 bi no ano até 3 de maio, diz BC

O fluxo cambial do ano até 3 de maio (última sexta-feira) está positivo em US$ 3,690 bilhões, informou nesta quarta-feira, 8, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 17,353 bilhões.

A saída líquida de dólares pelo canal financeiro neste ano até 3 de maio foi de US$ 5,496 bilhões. Este resultado é fruto de aportes no valor de US$ 189,485 bilhões e de envios no total de US$ 194,981 bilhões. O segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado ficou positivo em US$ 9,187 bilhões, com importações de US$ 53,930 bilhões e exportações de US$ 63,117 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 11,690 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 14,785 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 36,641 bilhões em outras entradas.

Abril

Depois de registrar saídas de US$ 4,237 bilhões em março, o País fechou o mês de abril com fluxo cambial negativo de US$ 1,625 bilhão, informou o Banco Central.

No canal financeiro, houve saída líquida de US$ 5,751 bilhões no mês passado, resultado de aportes no valor de US$ 38,116 bilhões e de retiradas no total de US$ 43,867 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de abril ficou positivo em US$ 4,126 bilhões, com importações de US$ 13,680 bilhões e exportações de US$ 17,806 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 3,160 bilhões em ACC, US$ 4,009 bilhões em PA e US$ 10,637 bilhões em outras entradas.

Semana

O fluxo cambial da semana passada (de 29 de abril a 3 de maio) ficou positivo em US$ 1,712 bilhão, informou o Banco Central.

No período, houve saída líquida de dólares pelo canal financeiro, de US$ 595 milhões, resultado de aportes no valor de US$ 10,445 bilhões e de envios no total de US$ 11,040 bilhões.

No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 2,306 bilhões no período, com importações de US$ 3,838 bilhões e exportações de US$ 6,144 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 974 milhões em ACC, US$ 2,237 bilhões em PA e US$ 2,933 bilhões em outras entradas.