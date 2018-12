Entrada de dólar supera saída em US$ 11,761 bi no ano até 30 de novembro, diz BC

O fluxo cambial do ano até 30 de novembro (última sexta-feira) está positivo em US$ 11,761 bilhões, informou nesta quarta-feira, 5, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 9,956 bilhões.

A saída líquida de dólares pelo canal financeiro neste ano até 30 de novembro foi de US$ 34,100 bilhões. Este resultado é fruto de entradas no valor de US$ 467,324 bilhões e de envios no total de US$ 501,424 bilhões. O segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado ficou positivo em US$ 45,861 bilhões, com importações de US$ 163,143 bilhões e exportações de US$ 209,004 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 31,619 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 68,913 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 108,472 bilhões em outras entradas.

Novembro

Depois de registrar entradas de US$ 334 milhões em outubro, o fluxo cambial do País registrou resultado negativo em novembro, de US$ 6,614 bilhões, informou o Banco Central.

No canal financeiro, houve saída líquida de US$ 12,987 bilhões em novembro, resultado de aportes no valor de US$ 44,824 bilhões e de retiradas no total de US$ 57,810 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de novembro ficou positivo em US$ 6,373 bilhões, com importações de US$ 15,208 bilhões e exportações de US$ 21,581 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,001 bilhões em ACC, US$ 10,775 bilhões em PA e US$ 8,806 bilhões em outras entradas.

Semanal

O fluxo cambial da semana passada (de 26 a 30 de novembro) ficou negativo em US$ 2,894 bilhões, informou o Banco Central.

No período, houve saída líquida de dólares pelo canal financeiro, de US$ 5,282 bilhões, resultado de aportes no valor de US$ 13,318 bilhões e de envios no total de US$ 18,601 bilhões.

No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 2,388 bilhões no período, com importações de US$ 3,795 bilhões e exportações de US$ 6,184 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 595 milhões em ACC, US$ 3,026 bilhões em PA e US$ 2,561 bilhões em outras entradas.