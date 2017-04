Entidades da indústria, comércio e serviço divulgam manifesto pró-reformas

Instituições representativas da indústria, comércio e serviços publicam nesta quarta-feira, 12, manifesto conjunto em defesa de medidas que consideram primordiais para o crescimento sustentado do País. O grupo, que integra a Frente Brasil Melhor, aponta as reformas previdenciária e trabalhista como inadiáveis.

"Acreditamos que as reformas são fundamentais para o desenvolvimento do país, para assegurar o direito a benefícios e para avançarmos de forma consistente na geração de emprego e renda. O Brasil precisa se alinhar ao que a maioria dos países já pratica hoje", afirma o presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB), Latif Abrão Jr.

Entre as entidades estão a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Federação Internacional Imobiliária (Fiabci-Brasil) e Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (Secovi-SP).

