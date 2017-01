Entidade oficial pode emprestar a controladas por estrangeiros em vários setores

O presidente Michel Temer publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira, 17, decreto que permite a concessão de financiamentos por entidades oficiais de crédito da União e dos Estados para empresas controladas por estrangeiros em vários setores.

O decreto inclui entre as atividades de "alto interesse nacional", que podem ter acesso a esses empréstimos, empresas do setor de infraestrutura nos segmentos de telecomunicações, saneamento básico e de gestão de resíduos sólidos, mineração e transformação mineral, petróleo e gás natural, saúde, fabricação de produtos farmacêuticos e têxtil. Também foram incluídas empresas de educação, eficiência energética e do setor de comércio.

