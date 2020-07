Engie assina contrato para compra de 10% da TAG pelo valor de R$ 1 bilhão

Sede da Engie Brasil - (Foto: Divulgação)

A Engie Brasil assinou nesta segunda-feira, 20, contrato para compra dos 10% da Transportadora Associada de Gás (TAG) que estavam em poder da Petrobras. Pela fatia, a companhia pagou também hoje R$ 1 bilhão à estatal, e assim, juntamente com sua controladora GDF International e com o Caisse de dépôt et placement du Québec, gestor de fundos de pensão de Quebec, no Canadá, passam a deter 100% do capital da TAG.

Na divisão do capital, a Engie Brasil é agora titular de 32,5% das ações da TAG, enquanto a GDF International possui outros 32,5%, e o fundo canadense fica com 35%. Assim, pelos 10% remanescentes que tiveram a compra concluída hoje, cada acionista pagou o valor correspondente a sua fatia, e a Engie Brasil pagou R$ 327,168 milhões.