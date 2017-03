Energisa participa de ação em comemoração ao Dia do Consumidor

Saiba Mais JUSTIÇA DO TRABALHO Energisa é absolvida de condenação por demissão discriminatória

A Energisa participa na próxima semana do “Portas abertas para a harmonização”, em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor. Em uma parceria com o Procon/MS e outras empresas, as ações serão realizadas de 13 a 15 de março, na praça Ary Coelho, em Campo Grande. A ação tem como foco a negociação de débitos para consumidores.

A abertura do evento acontece na próxima segunda-feira (13), ao meio-dia. Nos outros dois dias, os atendimentos aos consumidores serão realizados das 8 às 16 horas.

Serviços oferecidos pela Energisa durante o evento:

• Cadastro no Data Certa;

• Débito Automático;

• Fatura por E-mail;

• Cadastro na Tarifa Social;

• Parcelamento de Débitos.

Sobre o dia do consumidor

O Dia Mundial do Consumidor é comemorado no dia 15 de março. Nesta data, em 1962, o então presidente dos EUA, John Kennedy, fez um discurso acerca dos direitos do consumidor à segurança e à informação, o que provocou debates em vários países, passando a ser considerado um marco na defesa dos direitos dos consumidores.

