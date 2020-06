Energisa oferece novas condições de parcelamento aos clientes

O Grupo Energisa está com condições especiais de parcelamento para os clientes com contas atrasadas das suas 11 distribuidoras - (Foto: Reprodução)

A pandemia reduziu em 30% a procura das clientes do salão de beleza da empresária Mônica Araújo, em Campo Grande. Ela conta que para manter o negócio funcionando teve que adotar novas estratégias e buscar alternativas, inclusive para o pagamento das contas de energia que acabaram acumulando. Sem possibilidades de interromper as atividades, decidiu procurar a concessionária para negociar.



"Entrei em contato com a Energisa pelos canais digitais. Adicionei a atendente virtual Gisa no meu whats e fui seguindo as instruções de comando. Consegui parcelar não só as contas da empresa como também de outra unidade consumidora que está em meu nome. Agora tenho mais segurança para receber as clientes do salão sem me preocupar com a energia, essencial para o funcionamento do negócio", explica.



O Grupo Energisa está com condições especiais de parcelamento para os clientes com contas atrasadas das suas 11 distribuidoras. Consumidores atendidos em baixa tensão, como as residências e pequenos comércios, poderão dividir novamente seus débitos já negociados com entradas facilitadas e mais opções de parcelamento.



"A Energisa tem feito o possível para que os clientes mantenham a vida financeira equilibrada e não deixem as contas acumularem. Isso é importante para ultrapassarmos esse momento delicado" afirma o diretor-presidente, Marcelo Vinhaes, que reforça a orientação da Aneel para os clientes que tiverem condições, manter os pagamentos em dia. "Estamos sensíveis às dificuldades de nossos clientes que também são nossas. O que estamos oferecendo é a possibilidade de parcelar contas atrasadas, mesmo para quem já tinha negociado antes e ainda ter condições especiais de pagamento".



Para negociar os débitos com a Energisa basta entrar em contato com a distribuidora pelo WhatsApp da Gisa, Website ou aplicativo Energisa On. No chat da conversa de WhatsApp, é só escrever 'Parcelamento'. "As agências de atendimento estão temporariamente fechadas, para evitar a propagação do coronavírus, mas tudo isso vai passar em breve", afirma Vinhaes.



Além da Gisa, os clientes poderão entrar em contato também pelo site da empresa (www.energisa.com.br) ou por meio do aplicativo Energisa On. Se for de sua preferência, existe a opção de alterar a forma de pagamento para Débito Automático, que ajuda a manter a organização financeira e evita aglomerações.



Vale ressaltar que agências bancárias, caixas eletrônicos e outros agentes arrecadadores, como mercados, farmácias e lotéricas seguem abertos e podem ser acessados no link.