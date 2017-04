Energisa leva lote 3 ao oferecer deságio de 37,6%; Elektro vence o lote 4

A Energisa venceu o lote 3 do leilão de transmissão que se realiza na manhã desta segunda-feira, 24na B3, ao oferecer um deságio de 37,6%, ou R$ 38,702 milhões de receita anual permitida (RAP), frente o valor máximo estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de R$ 58.818.710,00. A companhia desbancou outros oito interessados no empreendimento.

O Consórcio Olympus II, Consórcio Antares, Sterlite Power Grid Ventures, Consórcio Renascença, Zopone Engenharia, CP II, Consórcio Transmissão do Brasil III e Consórcio Columbia ofereceram propostas com deságios que variaram de 10,99% a 34,03%.

O Lote 3 é composto por instalações localizadas no Estado de Goiás, incluindo a linha de transmissão de 230 kV Rio Verde Norte - Jataí, com 136 quilômetros, e a subestação Rio Verde Norte. Os investimentos previstos no empreendimento somam R$ 295,294 milhões. O prazo para a realização das obras é de 48 meses. A entrada em operação comercial está prevista para agosto de 2021.

Lote 4

A Elektro venceu o lote 4 do leilão de transmissão, ao oferecer um deságio de 34,64%, ou R$ 65,515 milhões de receita anual permitida (RAP), frente o valor máximo estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de R$ R$ 100.238.900,00. A distribuidora do grupo espanhol Iberdrola, desbancou outras duas propostas, da Energisa, que fez lance com deságio de 7,10%, e a EDP que ofereceu desconto de 5,3%.

O Lote 4 é composto por instalações localizadas em Mato Grosso do Sul, incluindo as linhas de transmissão de 230 kV Rio Brilhante - Dourados, com 122 quilômetros de extensão; Rio Brilhante - Campo Grande 2, com 149 quilômetros; Imbirussu - Campo Grande 2, com 57,3 quilômetros; Nova Porto Primavera - Rio Brilhante, com 137 quilômetros; Nova Porto Primavera - Ivinhema 2, com 64 quilômetros; Dourados - Dourados II, com 48,2 quilômetros, a subestação Dourados 2, além de um trecho de linha conectando esta subestação ao seccionamento da linha Dourados - Ivinhema 2, com 15,6 quilômetros.

Os empreendimentos devem consumir R$ 487,24 milhões em investimentos A entrada em operação comercial está prevista para agosto de 2022.

