Energia elétrica sobe 0,34% no IPCA-15 de setembro, mostra IBGE

A conta de luz voltou a ficar mais cara em setembro, segundo a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado nesta sexta-feira, 21, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A energia elétrica subiu 0,34%, o sétimo mês consecutivo de aumento, embora o ritmo de alta tenha desacelerado em relação ao mês anterior, quando a conta de luz avançou 3,59%.

A energia elétrica acumula um aumento de 13,28% no ano. Em 12 meses, a alta foi de 19,01%. Em ambas as comparações, a energia elétrica foi o segundo maior impacto sobre o IPCA-15, perdendo apenas para a gasolina: uma contribuição de 0,49 ponto porcentual para a inflação acumulada no ano e impacto de 0,67 ponto porcentual para o IPCA-15 em 12 meses.

Em setembro, permanece em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 2, que implica numa cobrança adicional de R$ 0,05 a cada KWh consumido.

O grupo Habitação saiu de alta de 1,10% em agosto para 0,30% em setembro. Além da conta de luz, houve aumentos no gás encanado (0,78%), como reflexo do reajuste de 2,52% nas tarifas no Rio de Janeiro em 1º de agosto, e na taxa de água e esgoto (0,71%), devido a reajustes em Belém, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.