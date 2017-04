Endividamento público do governo do Reino Unido é o menor em nove anos

O nível de endividamento público do governo do Reino Unido caiu para o patamar mais baixo em quase uma década. Os dados divulgados nesta terça-feira mostram um endividamento de 52 bilhões de libras (US$ 66,62 bilhões), no menor nível desde o ano fiscal encerrado em março de 2008.

Como o crescimento econômico robusto empurrou as receitas fiscais das empresas para uma alta recorde, o endividamento líquido do governo caiu para 52 bilhões de libras (66,62 bilhões de dólares), uma queda de 20 bilhões de libras em relação ao ano fiscal anterior e o menor desde 2008, quando atingiu 40,4 bilhões de libras.

Com isso, o governo chegou perto de atingir o objetivo para o ano, estabelecido pelo Escritório para a Responsabilidade Orçamentária (OBR, na sigla em inglês), órgão de monitoramento dos gastos públicos criado em 2010. O OBR previa que o endividamento do governo em todo o ano fosse de 51,7 bilhões de libras esterlinas.

Os dados serão bem recebidos pelos conservadores, que no início deste mês convocaram uma eleição geral surpresa, buscando estabelecer uma maioria no Parlamento para fortalecer as negociações da retirada do Reino Unido da União Europeia, que começou em março.

O ministro do Tesouro britânico, Philip Hammond, disse que o partido atualmente no poder manifestou a intenção de continuar a redução do déficit orçamentário, que atualmente está em torno de 3% do Produto Interno Bruto (PIB). O planejamento é que este déficit seja eliminado durante um período parlamentar de cinco anos, limitando a capacidade de aumento de alguns impostos e o corte de gastos em áreas como a saúde. Fonte: Dow Jones Newswires.

