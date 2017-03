Endividamento das famílias cai a 42% em janeiro e a 23,5% sem crédito imobiliário

O endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro passou de 42,1% em dezembro para 42,0% em janeiro de 2017, informou nesta quarta-feira, 29, o Banco Central. O dado consta da Nota de Crédito e traz os indicadores sempre após dois meses.

O cálculo do BC leva em conta o total das dívidas dividido pela renda no período de 12 meses e incorpora os dados da Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar (PNAD) contínua e da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), ambas do IBGE.

Se forem descontadas as dívidas imobiliárias, o endividamento ficou em 23,5% da renda anual. Em dezembro do ano passado, estava em 23,6%.

Já o comprometimento de renda das famílias com o Sistema Financeiro Nacional (SFN) foi de 21,6% para 21,7% de dezembro para janeiro. Descontados os empréstimos imobiliários, o comprometimento da renda foi de 19,1% para 19,2%.

