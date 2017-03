Encontro discute ações para atrair investimentos para Campo Grande

Após a apresentação do plano para este ano, os participantes fizeram visitas a polos industriais / Arthur Falcão

Estiveram reunidos na quarta-feira (22) durante 1º Fórum do Programa para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (PRODES) os membros da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (SEDESC), Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (CODECOM), Comissão Permanente de Industria e Comércio da Câmara Municipal de Campo Grande e prefeito Marcos Trad.

Durante o evento, o prefeito ressaltou a necessidade de união e trabalho para sair da situação caótica em que a cidade se encontra, e lembrou a importância dos investimentos do setor privado. “A missão das entidades envolvidas nesse evento é dar celeridade no processo de concessão de incentivos para que empresas possam se instalar em nossa cidade, está perdendo empresas para os estados vizinhos e até para o Paraguai”.

Uma das ações da prefeitura será a abertura de um escritório em São Paulo para captação de investidores, pois é a capital de negócios no Brasil e por onde passa a maioria dos processos de busca de oportunidades.

O prefeito Marcos Trad destacou que a instalação de novas empresas é uma das prioridades na nova gestão, que avalia como de extrema importância a geração de emprego. “De imediato a prefeitura deixa de arrecadar, mas a instalação de empresas é um investimento em longo prazo e é nisso que apostamos. Os atrativos do PRODES não são privilégios. Eles são benefícios legais”, pontuou.

Trad também destacou a importância da presença de vereadores, deputados e empresários no evento. “A vinda dos empresários, deputados e vereadores é muito importante para este encontro, que para nós não é um conselho consultivo e sim um conselho deliberativo. Todos vão nos ajudar a fazer as coisas acontecerem. Tenho certeza que a partir deste encontro vai sair um resultado positivo para melhorar a qualidade de vida das pessoas de nossa Capital. Obrigado aos empresários e organizadores do evento que estão pensando nas pessoas”, agradeceu.

Após a apresentação do plano para este ano, os participantes fizeram visitas ao Polo Industrial Miguel Letteriello (Polo Norte), Eco Máquinas, empresário Luclécio Festa, ao Polo Industrial Cônsul Nelson Benedito Netto (Polo Oeste), Bread Comércio de Pães – empresário Francisco José Medeiros do Amaral, responsáveis por gerar empregos em nossa capital.

Para o vereador Junior Longo, que é membro da Comissão Permanente de Industria e Comércio da Câmara de Campo Grande, esta sinergia é muito importante para trazer mais industrias para nossa cidade e suprir o déficit de vagas de empregos que temos em Campo Grande. “Sem diálogo e busca de alternativas, será impossível atrairmos investimentos para nossa cidade, e quem perde é o povo, que precisa trabalhar” enfatizou o vereador que teve como bandeira em sua campanha a geração de emprego e renda e o empreendedorismo.

