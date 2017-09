Encomendas de bens duráveis sobem 1,7% em agosto ante julho nos EUA

As encomendas de bens duráveis cresceram 1,7% em agosto na comparação com o mês anterior, após ajustes sazonais, informou nesta quarta-feira o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta menor, de 0,9%.

As encomendas de produtos feitos para durar pelo menos três anos são bastante voláteis. Excluindo-se o setor de automóveis, o avanço mensal foi de apenas 0,2%, após a alta de 0,8% em julho. Excluindo-se itens de defesa, houve crescimento de 2,2% em agosto ante julho.

As encomendas gerais tiveram um forte aumento em junho, depois recuaram em julho, em meses de grandes mudanças nas encomendas de aeronaves civis e partes de aviões. No dado cheio, as encomendas de bens duráveis tiveram aumento de 5% nos primeiros oito meses do ano, em comparação com igual período de 2016.

Um item monitorado de gastos das empresas em novos equipamentos, as novas encomendas para bens de capital excluindo-se os setores de defesa e aeronaves, subiram 0,9% no mês de agosto, após avanço de 1,1% em julho. Essa categoria avança 3,3% nos primeiros meses de 2017, na comparação com igual período do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.

