Encomendas de bens duráveis nos EUA sobem 2,7% em março ante fevereiro

As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos subiram 2,7% em março ante fevereiro, para o valor sazonalmente ajustado de US$ 258,52 bilhões, segundo dados publicados hoje pelo Departamento do Comércio do país. O resultado veio bem acima da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam alta de 0,8%.

Sem o segmento de transportes, que tende a ser volátil, as encomendas aumentaram 0,4% na comparação mensal de março, revertendo a perda de 0,2% de fevereiro.

O resultado geral das encomendas de fevereiro foi revisado para cima, de queda de 1,6% para declínio de 1,1% em relação a janeiro. Fonte: Dow Jones Newswires.