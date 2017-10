Encomendas de bens duráveis nos EUA sobem 2,2% em setembro ante agosto

As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos cresceram 2,2% em setembro na comparação com o mês anterior, após ajustes sazonais, informou nesta quarta-feira o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta menor, de 0,8%.

Excluindo-se o setor de automóveis, o avanço mensal foi de 0,7%, ante 0,2% em agosto. Excluindo-se itens de defesa, houve crescimento de 1.3% em setembro ante agosto.

O relatório foi publicado em meio a sinais positivos do setor industrial dos EUA, apesar do impacto dos três grandes furacões que atingiram o Atlântico - Harvey, Irma e Maria.

O Departamento do Comércio neste mês reiterou que não poderia isolar os efeitos dos furacões, que chegaram os EUA em agosto e setembro. O Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), anteriormente, havia dito que o furacão Harvey teria contribuído para uma queda acentuada da produção industrial americana em agosto, mas ela se recuperou em setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.