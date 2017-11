Encomendas de bens duráveis caem 1,2% em outubro ante setembro nos EUA

As encomendas de bens duráveis tiveram recuo de 1,2% em outubro na comparação com o mês anterior, para o valor sazonalmente ajustado de US$ 236,0 bilhões, informou nesta quarta-feira o Departamento do Comércio. A queda ocorre após um avanço de 2,2% no mês de setembro.

Economistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta de 0,2% nas encomendas em outubro.

Um número bastante monitorado para o investimento das empresas, as novas encomendas de bens de capital, exceto defesa e aeronaves, recuaram 0,5% em outubro antes setembro, em sua maior queda em pouco mais de um ano. Nos primeiros dez meses de 2017, esse item avançou 4,4% na comparação com igual período do ano passado.

As encomendas de aeronaves civis caíram 18,6% em outubro e as encomendas de bens de capital do setor de defesa recuaram 9,6% na mesma comparação mensal. Excluindo-se transportes, as encomendas avançaram 0,4% em outubro ante setembro, na quarta alta consecutiva.

As encomendas de bens duráveis podem ser voláteis a cada mês, mas a tendência geral é de crescimento gradual neste ano. Elas avançam 4,9% nos primeiros dez meses de 2017, na comparação com igual período do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.